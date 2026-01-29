Vitória promove mutirão de consultas oftalmológicas neste sábado (31)

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória vai realizar, neste sábado (31), um mutirão com 150 consultas oftalmológicas destinadas a moradores da capital. Assim, os atendimentos começam às 6h30 e ocorrem na Santa Casa de Misericórdia.

Todos os pacientes atendidos passaram previamente pela Central de Regulação, que organizou os agendamentos conforme a prioridade clínica. Além disso, as equipes do programa Saúde Tá On comunicaram os horários individuais de atendimento aos usuários selecionados.

Com a ampliação das consultas para os fins de semana, a prefeitura busca facilitar o acesso aos serviços de saúde. Dessa forma, a iniciativa atende pessoas que não conseguem comparecer às unidades durante a semana e contribui para reduzir a fila de espera por consultas especializadas.