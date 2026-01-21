Volta às aulas na rede municipal de Marataízes começa em fevereiro

A volta às aulas na rede municipal de Marataízes já tem data definida. A Prefeitura de Marataízes confirmou o retorno das atividades escolares no dia 5 de fevereiro.

Com isso, o município inicia mais um ano letivo voltado ao aprendizado, ao acolhimento e à ampliação de oportunidades para os estudantes da rede pública. As unidades escolares se preparam para receber alunos e profissionais.

Nesse contexto, o secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides, destacou o compromisso da gestão com a qualidade do ensino. Segundo ele, a equipe atua para garantir um ambiente seguro e acolhedor.

Além disso, a Secretaria Municipal de Educação de Marataízes orienta pais e responsáveis a manterem a vacinação dos estudantes atualizada. A medida busca reforçar a prevenção no ambiente escolar.

Para isso, a secretaria atua em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. As famílias devem procurar as unidades de saúde dos bairros para regularizar a caderneta.

Dessa forma, a volta às aulas na rede municipal de Marataízes ocorre com foco na segurança, na organização e no fortalecimento da comunidade escolar ao longo do ano letivo.