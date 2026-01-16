Alunos da rede estadual vão receber uniformes gratuitos em 2026

Com a retomada das aulas marcada para 4 de fevereiro, escolas da rede estadual do Espírito Santo se preparam para a entrega de uniformes gratuitos aos estudantes. Ao todo, 200 mil alunos receberão kits completos já no início do ano letivo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação garante, pela primeira vez, a distribuição gratuita de uniformes para estudantes do ensino médio e consolida a medida como política pública permanente no estado. Cada aluno receberá duas camisetas, uma calça e uma bermuda.

Leia também: Vai sobrar vaga para quem? Secretários candidatos e o jogo de poder no ES

A proposta teve origem no Projeto de Lei nº 356/2023, apresentado pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e vice-líder do governo. O texto inspirou a ampliação da iniciativa pelo Executivo estadual.

Prioridade na educação

Assim, segundo o deputado estadual Fabrício Gandini, o governo incorporou a proposta e decidiu expandir o alcance da ação. “A partir deste ano, todos os alunos da rede pública vão receber o uniforme escolar. Isso é prioridade na educação”, afirmou.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a logística já está definida. As mais de 800 mil peças seguem diretamente para as unidades escolares, onde os próprios alunos farão a retirada, sem necessidade de deslocamento externo.

Contudo, a expectativa é que, nos primeiros dias de aula, os estudantes já tenham acesso ao kit completo. O novo uniforme foi escolhido por meio de consulta pública, que contou com a participação de mais de 26 mil pessoas.

O modelo vencedor, desenvolvido pelo grupo Traço Capixaba, utiliza a cor azul-marinho e traz o nome da escola estampado nas costas. Por fim, a escolha buscou identidade visual e padronização para toda a rede.

Além disso, a iniciativa também possui caráter social. Parte dos uniformes foi produzida por internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha I, dentro do programa Costurando o Futuro.

Para Gandini, a entrega dos uniformes representa mais do que uma ação administrativa. “Garantir acesso igualitário fortalece a escola, promove pertencimento e reduz desigualdades”, concluiu.