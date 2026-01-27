Zoonoses de Anchieta oferece vacinação antirrábica e atendimento clínico

A Vigilância de Zoonoses de Anchieta mantém atendimento veterinário regular às segundas e quartas-feiras. O serviço funciona no antigo CAPS, atual sede da Vigilância Ambiental.

A equipe oferece vacinação antirrábica para cães e gatos. A imunização é essencial para prevenir a raiva e proteger a saúde pública.

Além disso, os profissionais realizam atendimento clínico a animais com suspeita ou diagnóstico de esporotricose. O serviço inclui avaliação, orientação aos tutores e encaminhamentos necessários.

A Secretaria de Saúde orienta que os tutores procurem o atendimento nos dias definidos. A medida fortalece o controle das zoonoses no município.

Com a iniciativa, Anchieta reforça o cuidado com a saúde animal. Ao mesmo tempo, protege a população contra doenças transmitidas entre animais e humanos.

Serviço

Vacina contra a raiva e atendimento para esporotricose

Atendimento: segundas e quartas-feiras, das 8h às 15h

Local: Rua Emílio dos Santos Souza, 150, Justiça II – antigo CAPS

Informações: (28) 9 9254-2119