Abandono de animais é investigado após resgate de filhotes em Cachoeiro

Um caso de abandono de animais mobilizou equipes ambientais em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada após denúncia recebida por órgãos ambientais.

Em ação conjunta, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental atuou com equipes do município. No local indicado, os agentes encontraram quatro filhotes de cachorro.

Os animais, três machos e uma fêmea, estavam acondicionados dentro de uma caixa. Diante disso, as equipes constataram indícios de abandono e maus-tratos.

Segundo relatos de moradores, uma mulher abandonou os filhotes utilizando um veículo não identificado. Conforme as informações, ela deixou os animais em via pública.

Ainda de acordo com os populares, os filhotes estavam dentro de uma sacola. A mãe dos animais também teria sido abandonada no mesmo local.

Após a denúncia, as equipes iniciaram diligências. Em seguida, os agentes foram até um estabelecimento comercial apontado como possível origem dos animais.

No local, a responsável pelo comércio confirmou a propriedade dos filhotes. Além disso, ela assumiu a responsabilidade pelo abandono, alegando omissão nos cuidados.

Diante dos fatos, os agentes registraram a ocorrência. Logo depois, encaminharam o caso aos órgãos competentes para as providências legais.

As autoridades reforçaram que o abandono de animais configura crime, conforme a legislação vigente. Além disso, destacaram a importância das denúncias da população.

Por fim, os órgãos ambientais seguem acompanhando o caso. O objetivo é responsabilizar os envolvidos e coibir novas situações de abandono de animais.