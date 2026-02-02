Acidente na BR 262 deixa vítimas presas às ferragens em Domingos Martins

Um acidente na BR 262 deixou duas pessoas presas às ferragens na manhã deste domingo (2). A colisão ocorreu por volta das 6h50, no km 78/79.

O Corpo de Bombeiros acionou equipes de resgate após chamado do Cobom. Além disso, uma equipe do Samu participou do atendimento.

No local, os socorristas encontraram um carro de passeio e um pequeno caminhão baú envolvidos na colisão. Os veículos pararam na lateral da pista, sentido Vitória.

Inicialmente, as vítimas permaneceram no interior da viatura da Polícia Rodoviária Federal. Ambas apresentavam fraturas e diversas escoriações.

Durante a avaliação, as equipes constataram que uma das vítimas apresentava suspeita de fratura de pelve e possível hemorragia interna. Por isso, a situação exigiu maior atenção.

Em seguida, os socorristas realizaram a imobilização e retiraram as vítimas presas às ferragens. Logo após, iniciaram o transporte para as unidades de resgate.

Diante da gravidade do quadro clínico de uma das vítimas, as equipes solicitaram apoio do transporte aeromédico. Assim, o resgate aéreo foi acionado.

A outra vítima apresentava fratura de clavícula, possível fratura de arcos costais, escoriações e laceração na perna esquerda. Dessa forma, ela seguiu de ambulância.

Posteriormente, os socorristas encaminharam essa vítima ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

Já a vítima em estado mais grave foi transportada de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com apoio do Notaer.

Por fim, as equipes concluíram o atendimento após a remoção segura das vítimas presas às ferragens. O acidente na BR 262 segue sob apuração das autoridades.