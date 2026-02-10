Abertas inscrições para Centros de Idiomas com expansão para novos municípios

A Secretaria da Educação (Sedu) iniciou, nesta terça-feira (10), as inscrições para o processo seletivo dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI). O programa oferece 5.190 novas vagas para cursos gratuitos de Língua Inglesa e Língua Espanhola em todo o Espírito Santo. Além disso, a iniciativa marca a expansão do projeto para diversas cidades do interior capixaba no ano letivo de 2026.

Nesse sentido, os interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pela internet, através do portal Seleção Aluno, até às 23h59 do dia 18 de fevereiro. Dessa forma, podem participar estudantes regularmente matriculados na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio da Rede Pública Estadual.

Para efetivar o processo, o candidato precisa informar o CPF e o número de identificação estudantil (ID 2026). A Sedu divulgará a lista de classificados no dia 27 de fevereiro, a partir das 17h.

Mais oportunidades

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destaca que o domínio de um novo idioma amplia o horizonte acadêmico e profissional dos jovens.

“A matrícula em um CEI constitui um requisito obrigatório para quem deseja participar do Programa Intercâmbio Estudantil”, explica.

Assim o Governo do Estado prioriza a interiorização do ensino, implantando novas unidades em municípios como Anchieta, Domingos Martins, Nova Venécia e Baixo Guandu.

Inclusão

A gerente de Ensino Médio, Endy de Albuquerque, explica que a distribuição das vagas obedece a critérios rigorosos de equidade.

Desse modo, o Estado reserva 45% das oportunidades para estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ), além de 5% para pessoas com deficiência (PcD). Os demais 50% atendem à ampla concorrência, garantindo a democratização do acesso ao ensino linguístico complementar.

Ademais, o processo seletivo contempla o CEI Cora Coralina, unidade voltada para estudantes do sistema prisional. Desse modo, essa oferta assegura o direito à educação e à qualificação profissional para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em situação de vulnerabilidade social.