Abordagem da PM resulta em prisão dentro de supermercado em Piúma
Polícia Militar cumpre mandado de prisão por furto e detém trabalhador de 41 anos no próprio local de trabalho.
A Polícia Militar prendeu um trabalhador na manhã desta terça-feira (17). O caso ocorreu em um estabelecimento comercial da cidade. Conforme informou a corporação, o Homem é preso pela PM dentro de supermercado em Piúma após o cumprimento de um mandado judicial.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto. O documento judicial se referia ao crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Diante disso, a equipe iniciou diligências para localizar o suspeito.
Leia também: Motociclista morre após colisão no bairro Marbrasa, em Cachoeiro
Os policiais identificaram que o homem, de 41 anos, trabalhava em um supermercado do município. Assim que confirmaram a identidade, os militares se deslocaram até o local. Em seguida, realizaram a abordagem dentro do próprio estabelecimento.
Segundo a corporação, o homem não ofereceu resistência durante a ação. Além disso, a equipe informou que seguiu todos os procedimentos previstos em lei. Logo após a confirmação do mandado, os policiais efetuaram a prisão.
Homem é preso pela PM dentro de supermercado em Piúma
A prisão ocorreu enquanto o suspeito cumpria sua rotina de trabalho. No momento da abordagem, clientes e funcionários estavam no local. No entanto, a Polícia Militar não registrou tumulto ou qualquer intercorrência durante a operação.
Ainda conforme a PM, o mandado de prisão estava ativo e devidamente expedido pela Justiça. Por isso, os agentes cumpriram a determinação judicial imediatamente. Posteriormente, a equipe conduziu o detido à delegacia da região.
Na unidade policial, a autoridade de plantão adotou as medidas cabíveis. O homem permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue sob responsabilidade do Poder Judiciário.
A Polícia Militar reforçou que realiza ações constantes para cumprir mandados em aberto. Além disso, destacou que atua de forma preventiva e ostensiva em todo o município. A corporação também orienta a população a colaborar com informações, quando necessário.
Com isso, a ocorrência registrada nesta terça-feira integra o trabalho rotineiro de fiscalização e cumprimento de ordens judiciais na cidade.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726