Abordagem da PM resulta em prisão dentro de supermercado em Piúma

A Polícia Militar prendeu um trabalhador na manhã desta terça-feira (17). O caso ocorreu em um estabelecimento comercial da cidade. Conforme informou a corporação, o Homem é preso pela PM dentro de supermercado em Piúma após o cumprimento de um mandado judicial.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto. O documento judicial se referia ao crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Diante disso, a equipe iniciou diligências para localizar o suspeito.

Os policiais identificaram que o homem, de 41 anos, trabalhava em um supermercado do município. Assim que confirmaram a identidade, os militares se deslocaram até o local. Em seguida, realizaram a abordagem dentro do próprio estabelecimento.

Segundo a corporação, o homem não ofereceu resistência durante a ação. Além disso, a equipe informou que seguiu todos os procedimentos previstos em lei. Logo após a confirmação do mandado, os policiais efetuaram a prisão.

A prisão ocorreu enquanto o suspeito cumpria sua rotina de trabalho. No momento da abordagem, clientes e funcionários estavam no local. No entanto, a Polícia Militar não registrou tumulto ou qualquer intercorrência durante a operação.

Ainda conforme a PM, o mandado de prisão estava ativo e devidamente expedido pela Justiça. Por isso, os agentes cumpriram a determinação judicial imediatamente. Posteriormente, a equipe conduziu o detido à delegacia da região.

Na unidade policial, a autoridade de plantão adotou as medidas cabíveis. O homem permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue sob responsabilidade do Poder Judiciário.

A Polícia Militar reforçou que realiza ações constantes para cumprir mandados em aberto. Além disso, destacou que atua de forma preventiva e ostensiva em todo o município. A corporação também orienta a população a colaborar com informações, quando necessário.

Com isso, a ocorrência registrada nesta terça-feira integra o trabalho rotineiro de fiscalização e cumprimento de ordens judiciais na cidade.