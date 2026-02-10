Academia Atletas e aquinoticias.com firmam parceria estratégica

Informação e saúde agora caminham juntas no Sul do Espírito Santo. O aquinoticias.com firmou uma parceria estratégica com a Academia Atletas, referência regional em estrutura e preparação física. A iniciativa busca ampliar o acesso ao bem-estar e incentivar a prática de atividades físicas, começando por quem produz a notícia diariamente.

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Como primeiro passo, a parceria já garante acesso liberado a todas as unidades da Academia Atletas para jornalistas e colaboradores do grupo. Dessa forma, o portal reforça a valorização da equipe e cria condições para uma rotina mais saudável em um momento de expansão e aumento do ritmo de trabalho.

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Segundo Luan Ola, a ação reflete a visão estratégica do portal. Ele destaca que o crescimento do projeto exige energia e equilíbrio e que investir na saúde do time é parte essencial desse processo. Além disso, o diretor adianta que a parceria não se limita ao benefício interno. A proposta, portanto, é ampliar a iniciativa e conectar a audiência do portal a um estilo de vida mais ativo e saudável.

Academia Atletas

Enquanto isso, a Academia Atletas consolida seu posicionamento como um centro completo de saúde. Com equipamentos modernos, ambientes climatizados e acompanhamento profissional, a academia oferece estrutura voltada tanto ao desempenho quanto ao bem-estar. Para Christian Marim, a chegada do time do aquinoticias.com representa a união de duas marcas fortes da região. Nesse sentido, ele afirma que a missão da Atletas sempre foi transformar vidas por meio do movimento e que a parceria abre caminho para ações que alcancem um público ainda maior.

Além do acesso corporativo, as duas empresas já planejam iniciativas conjuntas voltadas aos leitores. Campanhas de conscientização, conteúdos educativos sobre saúde e condições especiais para a audiência do portal estão em fase de estudo. Assim, a parceria avança do ambiente interno para a comunidade, fortalecendo o vínculo entre informação, qualidade de vida e responsabilidade social.

Com isso, aquinoticias.com e Academia Atletas transformam a saúde em pauta permanente e reforçam que bem-estar também faz parte de um jornalismo conectado com a realidade e com as pessoas.

Serviço:

Academia Atletas

Instagram: @academiaatletas

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