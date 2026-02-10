Qualificar ES abre vagas em cursos gratuitos em Cachoeiro; veja como participar

O Programa Qualificar ES está com inscrições abertas para cursos gratuitos em Cachoeiro de Itapemirim. Os interessados, portanto, podem se candidatar até o dia 12 de fevereiro. As inscrições devem ser pelo site oficial qualificar.es.gov.br.

A iniciativa é da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e tem como foco a qualificação profissional e a ampliação das oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, o programa alcança todo o território capixaba.

“Chegamos aos 78 municípios, com cursos de 32 aulas e 120 horas que mudam a vida de pessoas. No caso de Cachoeiro, nesse momento, nós estamos com o edital de inscrições para alunos aberto. São mais de mil vagas, mil oportunidades, em 12 polos, em 12 locais diferentes”, afirmou.

Entretanto, para participar do processo seletivo, os candidatos precisam atender a critérios básicos: ter, no mínimo, 16 anos de idade, ser alfabetizado e residir no Espírito Santo. Não há cobrança de taxa de inscrição nem exigência de escolaridade específica além da alfabetização, o que amplia o acesso da população aos cursos ofertados.

Em Cachoeiro de Itapemirim, estão disponíveis 26 cursos em áreas variadas, contemplando demandas atuais do mercado e diferentes perfis profissionais. Entre as opções estão marketing digital, assistente administrativo, designer de sobrancelhas, escovas e penteados, assistente de segurança do trabalho, auxiliar de laboratório, socorrista nível básico, tortas e doces salgados, auxiliar de recursos humanos, cuidador de idosos, operador de mercado, informática intermediária, Excel, panificação, montador e reparador de computadores e técnico em vendas, entre outros.

O Qualificar ES

Desde sua criação, o Qualificar ES tem apresentado números expressivos. Entre 2019 e 2025, o programa já beneficiou quase 600 mil capixabas, com cerca de 1 milhão de oportunidades ofertadas ao longo dos anos, consolidando-se como uma das principais políticas públicas de qualificação profissional do Estado.

Assim, segundo o cronograma da Secti, o resultado do processo seletivo sairá no dia 25 de fevereiro. As aulas estão previstas para começar em 3 de março e a formatura dos alunos deve ocorrer no dia 14 de maio.