Ação da Força Tática resulta em armas e drogas apreendidas em Cachoeiro

Uma ação da Polícia Militar resultou em armas e drogas apreendidas em Cachoeiro, no bairro Gilson Carone, na noite desta terça-feira.

Equipes da Força Tática receberam informações sobre indivíduos que armazenavam entorpecentes e mantinham armas de fogo em uma residência. Diante da denúncia, os militares seguiram até a Avenida Theodorico Ferraço, no bloco Marrom, no bairro Otílio Roncete.

Durante as diligências, os policiais localizaram armas, munições, drogas, dinheiro e materiais usados no tráfico. Entre os itens apreendidos estavam uma submetralhadora calibre .380, um revólver calibre .38 e munições de diferentes calibres.

Além disso, a equipe recolheu cocaína, maconha, balança de precisão, material para embalo e R$ 588 em dinheiro. Ao final da ação, os militares conduziram dois homens à delegacia, junto com todo o material referente às armas e drogas apreendidas em Cachoeiro.