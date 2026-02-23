Acesso facilitado a crédito: iniciativa fortalece pequenos negócios em Alegre

Empreendedores de Alegre terão, a partir desta segunda-feira (23), a oportunidade de acessar orientação especializada e informações sobre linhas de financiamento. As informações serão passadas por meio do Nosso Crédito Itinerante, iniciativa vinculada ao Programa Nossocrédito.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação acontece em diferentes comunidades do município, sempre das 9h às 16h, com atendimento voltado a MEIs, microempresas, autônomos e pequenos negócios.

Leia também: Nossocrédito amplia opções de crédito para pequenos negócios em Cachoeiro

De acordo com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), o programa tem como objetivo facilitar o acesso ao microcrédito produtivo orientado, oferecendo condições diferenciadas e acompanhamento técnico para quem deseja investir ou expandir suas atividades.

O parceiro da iniciativa, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), destaca que as linhas de crédito possuem juros mais acessíveis que os disponíveis no mercado tradicional. Apontam ainda que as mesmas se adaptam à realidade dos pequenos empreendedores.

Atendimento nas comunidades

A programação em Alegre acontece:

📍 23/02 – Café | Praça Principal

📍 24/02 – Celina | Quadra Esportiva

📍 25/02 – Rive | Quadra Esportiva

📍 26 e 27/02 – Centro | Praça 6 de Janeiro

🕘 Das 9h às 16h

Durante o atendimento, os empreendedores poderão tirar dúvidas, conhecer as linhas de crédito disponíveis e entender como utilizar o financiamento de maneira estratégica, com planejamento e orientação adequada.

O microcrédito é para pessoas físicas e jurídicas com faturamento anual de até R$ 360 mil, podendo-se usá-lo como capital de giro ou investimento fixo. Portanto, além do recurso financeiro, o diferencial está no acompanhamento técnico, que orienta o empreendedor sobre aplicação responsável e sustentável do crédito.

Foco no crescimento sustentável

Conforme explica a Aderes, o modelo itinerante busca aproximar o serviço das comunidades, especialmente em regiões onde há limites no acesso a instituições financeiras.

A proposta, entretanto, é reduzir barreiras burocráticas e ampliar a inclusão produtiva no interior do Estado. O Nossocrédito ainda contribui para a geração de emprego e renda no Espírito Santo, fortalecendo pequenos negócios que movimentam a economia local.