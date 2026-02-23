Acesso facilitado a crédito: iniciativa fortalece pequenos negócios em Alegre
O microcrédito é para pessoas físicas e jurídicas com faturamento anual de até R$ 360 mil, podendo-se usá-lo como capital de giro ou investimento fixo.
Empreendedores de Alegre terão, a partir desta segunda-feira (23), a oportunidade de acessar orientação especializada e informações sobre linhas de financiamento. As informações serão passadas por meio do Nosso Crédito Itinerante, iniciativa vinculada ao Programa Nossocrédito.
A ação acontece em diferentes comunidades do município, sempre das 9h às 16h, com atendimento voltado a MEIs, microempresas, autônomos e pequenos negócios.
Leia também: Nossocrédito amplia opções de crédito para pequenos negócios em Cachoeiro
De acordo com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), o programa tem como objetivo facilitar o acesso ao microcrédito produtivo orientado, oferecendo condições diferenciadas e acompanhamento técnico para quem deseja investir ou expandir suas atividades.
O parceiro da iniciativa, o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), destaca que as linhas de crédito possuem juros mais acessíveis que os disponíveis no mercado tradicional. Apontam ainda que as mesmas se adaptam à realidade dos pequenos empreendedores.
Atendimento nas comunidades
A programação em Alegre acontece:
📍 23/02 – Café | Praça Principal
📍 24/02 – Celina | Quadra Esportiva
📍 25/02 – Rive | Quadra Esportiva
📍 26 e 27/02 – Centro | Praça 6 de Janeiro
🕘 Das 9h às 16h
Durante o atendimento, os empreendedores poderão tirar dúvidas, conhecer as linhas de crédito disponíveis e entender como utilizar o financiamento de maneira estratégica, com planejamento e orientação adequada.
O microcrédito é para pessoas físicas e jurídicas com faturamento anual de até R$ 360 mil, podendo-se usá-lo como capital de giro ou investimento fixo. Portanto, além do recurso financeiro, o diferencial está no acompanhamento técnico, que orienta o empreendedor sobre aplicação responsável e sustentável do crédito.
Foco no crescimento sustentável
Conforme explica a Aderes, o modelo itinerante busca aproximar o serviço das comunidades, especialmente em regiões onde há limites no acesso a instituições financeiras.
A proposta, entretanto, é reduzir barreiras burocráticas e ampliar a inclusão produtiva no interior do Estado. O Nossocrédito ainda contribui para a geração de emprego e renda no Espírito Santo, fortalecendo pequenos negócios que movimentam a economia local.
