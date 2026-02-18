Acidente com ônibus de turismo deixa um morto e 18 feridos em Marechal Floriano

Uma pessoa morreu e outras 18 ficaram feridas em um acidente com ônibus na BR-262, na última terça-feira (17).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus bateu contra uma árvore de grande porte. Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens. Além disso, pilhas de madeira ao lado do veículo dificultaram o acesso das equipes de resgate.

Leia também: VÍDEO | Motociclista morre após colisão no bairro Marbrasa, em Cachoeiro

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros às vítimas, e o motorista precisou ser desencarcerado.

A equipe socorreu o motorista em estado grave e o encaminhou ao hospital. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Outras 18 pessoas sofreram ferimentos no acidente. Entre elas, uma vítima apresentou perfuração abdominal e a equipe a encaminhou ao hospital de Campinho.