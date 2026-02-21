Acidente com ônibus termina com morte no ES; o que aconteceu segundos antes é triste

Um motorista, de 77 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (20) após sofrer um mal súbito enquanto conduzia um ônibus escolar no Centro de Aracruz. O veículo, sem controle, atingiu o muro de um imóvel comercial. Cinco estudantes e uma monitora estavam a bordo e não se feriram.

A vítima foi identificada como Carlos Roberto Amaral Feu. Segundo informações da prefeitura, a suspeita é de infarto fulminante. Equipes de socorro foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.

O acidente ocorreu no momento em que o ônibus finalizava o trajeto até a escola. De acordo com a administração municipal, os alunos conseguiram deixar o veículo com o auxílio da monitora que os acompanhava. Eles seguiram até a unidade de ensino e passam bem.

O veículo é operado por uma empresa privada que realiza o transporte de estudantes da região para escolas particulares da cidade. O serviço não integra a frota pública.

O caso provocou comoção entre familiares e membros da comunidade escolar. A direção da instituição informou que prestou apoio aos alunos e à monitora, que acompanhou o grupo durante toda a ocorrência. Pais foram comunicados ainda pela manhã.