Acidente com ônibus termina com morte no ES; o que aconteceu segundos antes é triste
O acidente ocorreu no momento em que o ônibus finalizava o trajeto até a escola.
Um motorista, de 77 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (20) após sofrer um mal súbito enquanto conduzia um ônibus escolar no Centro de Aracruz. O veículo, sem controle, atingiu o muro de um imóvel comercial. Cinco estudantes e uma monitora estavam a bordo e não se feriram.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A vítima foi identificada como Carlos Roberto Amaral Feu. Segundo informações da prefeitura, a suspeita é de infarto fulminante. Equipes de socorro foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.
O acidente ocorreu no momento em que o ônibus finalizava o trajeto até a escola. De acordo com a administração municipal, os alunos conseguiram deixar o veículo com o auxílio da monitora que os acompanhava. Eles seguiram até a unidade de ensino e passam bem.
O veículo é operado por uma empresa privada que realiza o transporte de estudantes da região para escolas particulares da cidade. O serviço não integra a frota pública.
O caso provocou comoção entre familiares e membros da comunidade escolar. A direção da instituição informou que prestou apoio aos alunos e à monitora, que acompanhou o grupo durante toda a ocorrência. Pais foram comunicados ainda pela manhã.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726