Acidente deixa mãe morta e filho gravemente ferido em Cachoeiro

Uma mulher de 75 anos morreu no início da tarde deste domingo (22) após um acidente na ES 483, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi identificada como Maria das Graças Cousaquiviti da Silva.

Ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo filho, de 42 anos. Segundo a Polícia Militar, o veículo saiu da pista e atingiu uma cerca às margens da rodovia.

Mãe e filho retornavam da casa de um parente na localidade de Jacu. O condutor seguia em direção ao distrito de Burarama no momento do acidente.

Ainda de acordo com a PM, nenhum outro veículo se envolveu na ocorrência. A dinâmica exata do acidente será apurada pelas autoridades competentes.

O impacto provocou a morte da idosa ainda no local. Equipes acionadas constataram o óbito.

O filho sofreu ferimentos graves. Socorristas prestaram atendimento inicial e, em seguida, encaminharam o homem para o Hospital Santa Casa, em Cachoeiro de Itapemirim.

O acidente na ES 483 interrompeu o tráfego parcialmente durante o atendimento da ocorrência. Policiais militares organizaram o fluxo de veículos e preservaram a área para os procedimentos periciais.

A perícia técnica realizou os levantamentos no local para esclarecer as circunstâncias da saída da pista. Posteriormente, a equipe recolheu o corpo da vítima.

Em seguida, o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim recebeu o corpo para os procedimentos legais.

O estado de saúde do condutor permanecia grave até a última atualização divulgada pelas autoridades.

O acidente na ES 483 reforça a necessidade de atenção redobrada nas rodovias estaduais, sobretudo em trechos com margens abertas e cercas próximas à pista.

As autoridades seguem com a investigação para esclarecer os fatores que levaram à perda de controle da motocicleta. Enquanto isso, familiares aguardam informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor.