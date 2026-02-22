Jovem tenta matar paciente acamado com travesseiro em Mimoso do Sul

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na tarde deste sábado (21), em Mimoso do Sul, após tentar sufocar um paciente acamado com um travesseiro dentro de uma instituição de acolhimento.

O caso aconteceu na Residência Inclusiva 7 – Casa Reviver, localizada no bairro Funil. De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, uma guarnição foi ao local após denúncia de que um dos assistidos da casa teria tentado cometer um crime.

Ao chegarem ao local, os militares colheram informações com funcionários e testemunhas que confirmaram a tentativa de sufocamento.

Um dos cuidadores relatou aos policiais que viu as agressões. Ao tentar conter o jovem, também foi atacado. Ele afirmou que precisou intervir fisicamente para proteger a vítima e evitar que o suspeito continuasse a ação.

A polícia encaminhou o suspeito para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi formalizada como tentativa de homicídio.