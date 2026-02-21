Acidente grave em rodovia do ES deixa motoristas em alerta: um detalhe chama atenção
Socorristas do Corpo de Bombeiros estão no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realiza o atendimento
Um caminhão tombou na manhã deste sábado (21) na rodovia que liga os municípios de Nova Venécia a Boa Esperança, nas proximidades da comunidade de Córrego da Lagoa.
De acordo com informações preliminares, o conjunto de eixos traseiros do caminhão, que transportava eucalipto, foi arremessado a alguns metros de distância da carroceria.
Imagens divulgadas pela imprensa local mostram um caminhão azul tombado às margens da estrada, com a cabine virada de lado em meio à vegetação. Também é possível observar equipes de resgate próximas ao veículo.
Socorristas do Corpo de Bombeiros estão no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realiza o atendimento a uma vítima, que está sendo colocada em uma maca ao lado de uma ambulância.
Ainda não há informações sobre quantidade de pessoas envolvidas no acidente nem o estado de saúde da vítima.
