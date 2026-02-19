Motociclista morre em acidente com caminhão em Cachoeiro
Colisão entre moto e caminhão termina com motociclista morto no bairro Aeroporto.
Um acidente na Rodovia Ricardo Barbieri resultou na morte de um motociclista na manhã desta quinta-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão envolveu uma moto e um caminhão no bairro Aeroporto.
O acidente ocorreu em um trecho urbano da rodovia, que registra fluxo constante de veículos. Equipes de atendimento foram acionadas logo após o ocorrido. No entanto, o motociclista não resistiu aos ferimentos.
De acordo com informações preliminares, o caminhão passou sobre a cabeça da vítima. O homem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade do motociclista.
O acidente na Rodovia Ricardo Barbieri mobilizou a equipe da Perícia da Polícia Civil. Os profissionais realizaram os procedimentos técnicos necessários para apurar as circunstâncias da colisão.
Em seguida, a equipe removeu o corpo para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que investigará a dinâmica do acidente.
Até agora, as autoridades não detalharam como ocorreu a colisão entre a moto e o caminhão. Além disso, não há confirmação sobre testemunhas ou imagens que possam auxiliar na investigação.
A rodovia concentra tráfego intenso, especialmente em horários de maior movimento. Por isso, o acidente gerou comoção entre moradores e condutores que utilizam o trecho diariamente.
