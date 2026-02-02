PC e PM prendem homem por estupro virtual e extorsão no Espírito Santo

A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam um homem investigado por estupro virtual e extorsão. A ação ocorreu na noite de sexta-feira, em Pinheiros.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Mantenópolis, em conjunto com a 19ª Companhia Independente da PMES. O suspeito tem 32 anos.

Estupro virtual: suspeito usava perfis falsos



A Polícia Civil apurou que o investigado criou perfis falsos em redes sociais. Assim, ele passou a constranger a vítima, moradora de Mantenópolis, durante videochamadas.

Segundo o delegado Robson Peixoto de Oliveira, o suspeito empregou grave ameaça para forçar atos libidinosos. Além disso, ele exibiu uma réplica de fuzil Airsoft.

Conforme as investigações, o uso da arma tinha o objetivo de intensificar a coação. Dessa maneira, o investigado buscava aterrorizar a vítima durante as transmissões.

A Polícia Civil confirmou a autoria por meio de técnicas de inteligência policial. Além disso, o trabalho contou com confronto biométrico para reforçar as provas.

As diligências receberam apoio do Deic de Venda Nova do Imigrante. Do mesmo modo, participaram equipes das delegacias de Montanha e Pinheiros.

Durante a ação, os policiais localizaram o investigado em sua residência. No imóvel, a equipe apreendeu a réplica de fuzil usada no crime.

Ainda no local, os agentes recolheram três pistolas de Airsoft e dispositivos eletrônicos. Além disso, apreenderam munições de calibres 9mm, .380 e .22.

Diante dos fatos, os policiais conduziram o suspeito à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia. Dessa forma, ele foi autuado em flagrante por crimes relacionados a armas.

Em seguida, a polícia encaminhou o homem ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Atualmente, ele permanece à disposição da Justiça.

De acordo com o delegado, o preso já possuía histórico criminal por condutas semelhantes. Inclusive, no ano passado, o MPES apresentou denúncia contra ele.

Após o término de um relacionamento, o investigado passou a perseguir e intimidar a ex-companheira. Nesse contexto, ele enviava mensagens, vídeos e imagens íntimas.

Segundo a apuração, parte do material foi produzido sem consentimento da vítima. Mesmo assim, o investigado manteve os arquivos em seu poder.

O delegado ressaltou que a prisão interrompe uma prática criminosa recorrente. Assim, segundo ele, o suspeito causava danos profundos às vítimas.

Por fim, a Polícia Civil reforçou a importância da denúncia. Portanto, mulheres vítimas de estupro virtual e extorsão devem procurar as autoridades.