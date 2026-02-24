Acidente na ES 164 termina com morte em Vargem Alta

Um acidente na ES 164 resultou em uma morte e deixou duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira (23), no bairro São João, em Vargem Alta.

Segundo as informações apuradas no local pela Polícia Militar, um VW Gol e uma Fiat Ducato colidiram na pista. O condutor da Ducato relatou que atingiu a traseira do Gol.

Ainda de acordo com ele, o veículo à frente trafegava com as lanternas apagadas. No entanto, as circunstâncias do acidente ainda serão analisadas.

Com o impacto, três ocupantes do VW Gol sofreram as consequências mais graves. O condutor e um dos passageiros receberam atendimento no local e foram encaminhados à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Entretanto, o passageiro do banco dianteiro, identificado como Reinaldo, morreu preso às ferragens. A equipe técnica realizou os procedimentos necessários antes da remoção do corpo.

O Corpo de Bombeiros atuou no desencarceramento da vítima. Em seguida, profissionais responsáveis realizaram a perícia no trecho da rodovia para identificar a dinâmica da colisão.

Acidente na ES 164 deixa trânsito lento no bairro São João

O acidente na ES 164 impactou o trânsito da região durante o atendimento da ocorrência. Por isso, motoristas enfrentaram lentidão até que as equipes retirassem os veículos envolvidos.

Após concluírem os trabalhos no local, as equipes liberaram a pista de forma gradual. Um dos veículos seguiu para o pátio credenciado, enquanto o outro foi liberado para continuar viagem com o condutor.

As autoridades manterão o acidente na ES 164 sob apuração para esclarecer as causas do impacto. A análise técnica deverá apontar os fatores que contribuíram para a colisão.

Além disso, os investigadores ouvirão testemunhas nos próximos dias. A equipe busca confirmar a dinâmica do ocorrido e identificar eventuais responsabilidades.

Dessa forma, o acidente na ES 164 serve como alerta para que condutores redobrem a atenção nas rodovias estaduais. Especialistas orientam motoristas a manterem os sistemas de iluminação em funcionamento e a respeitarem a sinalização.