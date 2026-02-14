Acumulou! Veja quanto a Lotomania vai pagar depois do Carnaval

O sorteio do concurso 2888 da Lotomania, realizado na noite desta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, terminou sem ganhadores na faixa principal.

Com isso, o prêmio acumulou e elevou a expectativa para o próximo sorteio, que já desperta atenção entre apostadores de todo o país. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, local tradicional onde são realizados os principais concursos das loterias federais.

Como não houve apostas que acertassem as 20 dezenas sorteadas, o valor destinado ao prêmio principal foi transferido integralmente para o concurso seguinte. A estimativa oficial aponta que o próximo sorteio da Lotomania, marcado para a próxima quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, deve pagar cerca de R$ 3,5 milhões. O montante reforça o apelo do jogo, especialmente em concursos acumulados, quando a premiação cresce e atrai tanto apostadores habituais quanto jogadores ocasionais.

O resultado desta sexta-feira confirma um cenário comum na Lotomania, modalidade conhecida pelo alto número de dezenas sorteadas e pela dificuldade de acerto na faixa principal. Ainda assim, o jogo se diferencia por oferecer premiação também para quem não acerta nenhuma dezena, o que amplia as possibilidades de ganho e mantém o interesse do público mesmo quando o prêmio máximo acumula.

Para participar do próximo sorteio, os apostadores devem registrar seus jogos até o horário limite estipulado no dia do concurso. As apostas podem ser feitas presencialmente, em casas lotéricas credenciadas, ou pelos canais eletrônicos oficiais. Cada volante permite a marcação de 50 números entre os 100 disponíveis, e o valor da aposta permanece fixo, independentemente do prêmio acumulado.

Embora o valor estimado de R$ 3,5 milhões chame a atenção, especialistas reforçam que o acúmulo não altera as probabilidades matemáticas do jogo. Ainda assim, concursos com prêmios elevados costumam registrar aumento significativo no volume de apostas, impulsionando a arrecadação e, consequentemente, os repasses sociais previstos em lei.

O próximo sorteio da Lotomania promete movimentar novamente as lotéricas e as plataformas digitais, reunindo jogadores em busca de um prêmio milionário. Caso haja um ganhador na faixa principal, o valor acumulado será pago integralmente conforme as regras do concurso. Se ninguém acertar novamente, a tendência é de novo acúmulo, elevando ainda mais a premiação para os sorteios seguintes e mantendo a expectativa elevada entre os apostadores.