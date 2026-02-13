Aderes abre 2026 com 600 vagas EAD; veja como participar

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) abriu 2026 com 600 vagas em cursos EAD da Aderes. As inscrições seguem até o dia 25 de fevereiro.

O edital contempla três formações gratuitas voltadas a empreendedores. Cada curso oferece 200 vagas e prioriza conteúdos práticos aplicados à rotina dos negócios.

A Aderes estruturou os cursos com foco em capacitação digital e expansão comercial. As aulas começam em 2 de março e seguem até 2 de abril.

Para participar, o interessado deve ter pelo menos 16 anos. Contudo, a seleção ocorrerá por ordem de inscrição.

Os cursos EAD da Aderes incluem a formação “Exportação pelos Correios”, realizada em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Isso porque, a capacitação apresenta noções introdutórias, preparação para exportação e detalha o processo logístico.

A segunda formação, “Como Empreender no E-Commerce”, também ocorre em parceria com os Correios. Assim, o curso aborda criação de marca, loja virtual, presença em redes sociais e logística.

Já o terceiro curso, “Seu Negócio no Digital: Estratégias Simples Para Vender Mais”, ensina técnicas de marketing digital. O conteúdo inclui design no Canva, tráfego pago com baixo investimento e conversão de seguidores em clientes.

Cursos EAD da Aderes ampliam qualificação empreendedora

Os cursos EAD da Aderes priorizam aplicação prática e linguagem didática. Dessa forma, cada módulo orienta o participante passo a passo.

O curso de Exportação pelos Correios possui carga horária de 10 horas. Já o curso de E-Commerce soma 25 horas. O terceiro curso tem 20 horas de duração.

Além disso, o interessado pode se inscrever em até dois cursos simultaneamente. A medida amplia as possibilidades de qualificação.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o sistema oficial no endereço inscricao.aderes.es.gov.br/cadastrar. Após preencher o cadastro, o usuário precisa fazer login e acessar a seção “Cursos Online”.

O sistema apresenta os prazos, datas de início e detalhes de cada formação. Contudo, o preenchimento das vagas seguirá a ordem cronológica das inscrições.

Em caso de dúvidas, a Aderes disponibiliza atendimento pelo telefone (27) 3636-8552 e pelo e-mail [email protected].

Com a abertura dos cursos EAD da Aderes, a agência inicia o calendário de capacitações de 2026. Portanto, a iniciativa busca fortalecer competências digitais e comerciais de micro e pequenos empreendedores no Espírito Santo.