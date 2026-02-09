Adolescente morre em acidente entre moto e carro em Alegre

Um adolescente de 15 anos, identificado como Luiz Henrique Ponciano de Almeida, morreu após um acidente entre uma moto e um carro na tarde deste domingo (8). A colisão ocorreu na rodovia ES 181, que liga Anutiba, distrito de Alegre, ao município de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, Luiz Henrique conduzia a moto no momento do acidente. Na garupa estava outro adolescente, que sofreu ferimentos graves. Equipes do Samu prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam a vítima para um hospital da região.

O motorista do carro, um Fiat Punto, tem 66 anos. Após a colisão, um popular o socorreu e o levou ao pronto-socorro de Alegre. No local, policiais realizaram o teste do bafômetro, que apontou 0,56 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

O resultado ficou acima do limite permitido pela legislação de trânsito. Por isso, após receber atendimento médico, os policiais encaminharam o condutor à Delegacia para os procedimentos legais.

Ainda conforme relatos colhidos no local, a batida frontal ocorreu em um trecho de curva da rodovia. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração pelas autoridades competentes.

A perícia esteve no local para realizar os levantamentos técnicos. Em seguida, os peritos encaminharam o corpo de Luiz Henrique Ponciano de Almeida ao Serviço Médico Legal para os exames de praxe.

A Polícia Militar informou que o trecho onde ocorreu o acidente exige atenção redobrada dos motoristas. A combinação de curvas e fluxo de veículos aumenta o risco de colisões, sobretudo em horários de maior movimento.