Homem é morto a tiros em frente a bar em Apiacá

Um homicídio em Apiacá foi registrado na tarde deste domingo (8), no distrito de Iuru. O crime ocorreu em frente a um bar e mobilizou equipes de segurança. A ocorrência interrompeu um período sem registros de assassinato no município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, a vítima foi identificada como Hamilton Gonçalves da Silva. Conhecido como Dedé, ele havia ido ao local para buscar uma motocicleta emprestada.

Leia também: Desentendimento entre casal termina com homem esfaqueado em Piúma

De acordo com o relato da mãe da vítima aos policiais, Hamilton pretendia visitar a filha, que estava internada em um hospital. No entanto, ao chegar ao estabelecimento, ele foi surpreendido por disparos de arma de fogo.

Testemunhas relataram que os tiros teriam partido do interior do bar. Ao todo, quatro disparos atingiram a vítima. Hamilton não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Ainda conforme o depoimento da mãe, o proprietário do bar deixou o local antes da chegada da polícia. Ele saiu acompanhado da esposa e do filho, logo após o crime.

Além disso, o suspeito de efetuar os disparos fugiu pelos fundos do estabelecimento. Até o momento, as equipes não localizaram o autor. As buscas seguem em andamento na região.

Homicídio em Apiacá encerra período sem registros

O homicídio em Apiacá encerrou um intervalo de um ano e quatro meses sem registros de assassinato no município. O Mapa da Paz do Observatório da Segurança Pública confirma a informação.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o último homicídio ocorreu em outubro de 2024. Desde então, a cidade não registrou crimes dessa natureza.

A Polícia Militar isolou a área logo após o ocorrido. Em seguida, a equipe acionou a perícia para realizar os procedimentos técnicos no local do crime.

Posteriormente, os agentes encaminharam o corpo ao Serviço Médico Legal para exames de praxe. A Polícia Civil assumiu a investigação para apurar autoria e motivação.

Conforme as autoridades, os investigadores analisam imagens, depoimentos e outras informações coletadas. O objetivo é esclarecer as circunstâncias do homicídio em Apiacá.

Por fim, as forças de segurança reforçaram o policiamento no distrito. A população pode colaborar com informações anônimas, que auxiliam diretamente no andamento das investigações.