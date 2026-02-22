Alegre consolida política de transparência na aplicação dos recursos públicos

A Prefeitura de Alegre realiza, nesta quarta-feira (25), Audiência Pública de Demonstração do Cumprimento das Metas Fiscais referente ao 3º quadrimestre de 2025. O encontro acontecerá, às 10 horas, na Câmara Municipal de Alegre.

A iniciativa é da Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento (SEFIP) e tem como objetivo apresentar à população os dados oficiais sobre receitas, despesas, investimentos e resultados fiscais do município no período.

Leia também: Alegre: motorista bate carro em árvore após dormir ao volante

Durante a audiência, a equipe técnica detalhará como os recursos públicos foram aplicados. A iniciativa atende às exigências da legislação fiscal e reforça o compromisso da administração municipal com a transparência.

A participação é pública e a audiência também estará ao vivo pelo YouTube. Moradores pdoem acompanhar a apresentação mesmo à distância.

A gestão municipal destaca que a audiência pública é um instrumento fundamental de controle social, garantindo que a população possa acompanhar, fiscalizar e compreender como o dinheiro público está sendo utilizado.