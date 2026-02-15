Alegre: patrulhamento da Polícia Militar termina com apreensão de adolescente

A Polícia Militar apreendeu um menor com drogas em Alegre na madrugada deste domingo (15). A ação ocorreu no bairro Vila do Sul e mobilizou equipes da Força Tática durante patrulhamento preventivo.

Os militares realizavam rondas no Morro do Querosene quando identificaram atitude suspeita do adolescente, de 17 anos. Em seguida, a equipe realizou a abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 20 pedras de crack, R$ 14 em dinheiro e um aparelho celular.

Logo depois, os militares seguiram até a residência do adolescente para averiguação. No imóvel, a equipe localizou uma pedra maior de crack, com potencial para render cerca de 20 porções, além de 10 buchas de maconha, material utilizado para embalo e munições dos calibres .22 e .32.

Diante dos fatos, os policiais apreenderam o menor e recolheram todo o material ilícito. Posteriormente, a equipe encaminhou o adolescente à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas legais cabíveis.