K9 Alga, da Polícia Miliar, localiza drogas em Guaçuí
Os militares atuaram na rua Bento Gomes de Aguiar e utilizaram a cadela Alga para reforçar a busca.
A Polícia Militar realizou mais uma apreensão de drogas em Guaçuí na madrugada deste domingo (15). A equipe do 3º Batalhão intensificou o patrulhamento no bairro Edith Castro e localizou 90 porções de entorpecentes durante averiguação em um terreno baldio.
Os militares atuaram na rua Bento Gomes de Aguiar e utilizaram a cadela Alga para reforçar a busca. Logo após a varredura, o animal indicou a presença de material ilícito escondido no local.
Em seguida, a equipe encontrou uma sacola contendo 70 buchas de maconha e 20 pinos de cocaína. Os policiais recolheram o material e encaminharam os entorpecentes à 6ª Delegacia Regional de Alegre para adoção das medidas legais.
A ação integra o trabalho contínuo da PM no combate ao tráfico de drogas na região. Além disso, a corporação destaca que a colaboração da comunidade fortalece as operações. Denúncias anônimas ajudam a direcionar o policiamento e ampliar a efetividade das ações.
