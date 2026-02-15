Segurança

K9 Alga, da Polícia Miliar, localiza drogas em Guaçuí

Os militares atuaram na rua Bento Gomes de Aguiar e utilizaram a cadela Alga para reforçar a busca.

K9 Alga
Foto: Divulgação

A Polícia Militar realizou mais uma apreensão de drogas em Guaçuí na madrugada deste domingo (15). A equipe do 3º Batalhão intensificou o patrulhamento no bairro Edith Castro e localizou 90 porções de entorpecentes durante averiguação em um terreno baldio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os militares atuaram na rua Bento Gomes de Aguiar e utilizaram a cadela Alga para reforçar a busca. Logo após a varredura, o animal indicou a presença de material ilícito escondido no local.

Leia também: Colisão entre carro e moto deixa vítima fatal no ES

Em seguida, a equipe encontrou uma sacola contendo 70 buchas de maconha e 20 pinos de cocaína. Os policiais recolheram o material e encaminharam os entorpecentes à 6ª Delegacia Regional de Alegre para adoção das medidas legais.

A ação integra o trabalho contínuo da PM no combate ao tráfico de drogas na região. Além disso, a corporação destaca que a colaboração da comunidade fortalece as operações. Denúncias anônimas ajudam a direcionar o policiamento e ampliar a efetividade das ações.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

K9 AlgaPolícia Militar

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por