"Alegre terá autorização para criar curso de Medicina em breve”, diz ministro

O município de Alegre está próximo de receber autorização oficial para a criação de um curso de Medicina no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A confirmação foi feita pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na manhã desta terça-feira (10), durante visita institucional à universidade, em Vitória.

Segundo ele, a implantação do curso já se encontra em fase final. O curso atende a uma diretriz do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa visa à ampliação de cursos federais de Medicina e do número de vagas no país.

De acordo com o ministro, a expansão do ensino médico integra um planejamento nacional. A estratégia considera não apenas a criação de novos cursos, mas também a garantia de infraestrutura adequada, quadro de servidores e orçamento compatível. Santana destaca que a viabilização dessas iniciativas se deu pela aprovação, no Congresso Nacional, de um projeto de lei. A medida autoriza a contratação de 25 mil servidoras e servidores docentes e técnicos para universidades e institutos federais. A medida é considerada a maior do tipo já realizada no Brasil e essencial para sustentar a abertura de novos cursos e campi.

“Não se trata apenas de autorizar um curso. É preciso assegurar professores, técnicos e recursos financeiros. Todo esse planejamento está sendo conduzido de forma responsável”, afirmou o ministro, ao reforçar o compromisso do governo federal com a expansão do ensino superior público e de qualidade.

Ministro da Educação no ES

A agenda de Camilo Santana no Espírito Santo incluiu a entrega de 1.361 unidades da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDM). Além disso, 99 vales-computadores, no valor de R$ 3 mil cada. A ação faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil. A iniciativa é do Ministério da Educação que busca incentivar a qualificação e a valorização de profissionais da educação básica e do ensino superior.

Durante o evento, o ministro elogiou os indicadores educacionais do Espírito Santo, com destaque para o desempenho no ensino médio e o cumprimento das metas do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Assim, segundo ele, os resultados refletem investimentos contínuos e políticas públicas articuladas entre União, estados e municípios.

A solenidade reuniu autoridades acadêmicas e políticas, entre elas o reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, a vice-reitora Sonia Lopes, o governador Renato Casagrande, a reitora do Ifes, Adriana Barcellos, além de parlamentares federais e estaduais, gestores públicos, docentes e representantes de instituições de ensino. A expectativa, portanto, segundo os participantes, é que a autorização do curso de Medicina em Alegre represente um avanço significativo para a formação de profissionais de saúde e para o desenvolvimento regional.