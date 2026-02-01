Alerta de perigo: tempestade pode causar ventos fortes e granizo no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo. O aviso começou à 0h01 deste sábado (1º) e segue válido até as 10h de segunda-feira (2).

De acordo com o comunicado, o Inmet prevê chuva intensa, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia. Além disso, o alerta indica ventos fortes, que podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora, bem como possibilidade de queda de granizo.

Diante desse cenário, o órgão aponta riscos potenciais de corte no fornecimento de energia elétrica. Também há possibilidade de danos em plantações, queda de árvores e ocorrência de alagamentos em áreas urbanas e rurais.

Como medida preventiva, as autoridades orientam que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, já que existe risco de quedas e descargas elétricas. Da mesma forma, motoristas não devem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Sempre que possível, moradores devem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Para mais orientações ou em situações de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.