Domingo (1°) começa com chuva e trovoadas em todo o Espírito Santo

O primeiro domingo de fevereiro será de tempo instável em todo o Espírito Santo. Isso porque, um sistema de baixa pressão atua no litoral do estado e mantém a previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões.

Além disso, segundo o Incaper, há possibilidade de trovoadas, principalmente nas regiões Sul, Serrana e nos trechos sul e oeste da Região Noroeste. Enquanto isso, as temperaturas apresentam elevação na metade sul do território capixaba.

No litoral, o vento sopra de fraco a moderado, com rajadas ocasionais. Assim, a combinação entre calor, umidade e instabilidade favorece a formação de nuvens carregadas ao longo do dia.

Regiões

Na Grande Vitória, o céu permanece encoberto, com chuva a qualquer momento e trovoadas a partir da tarde. As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C, enquanto em Vitória os termômetros oscilam entre 24 °C e 34 °C.

Na Região Sul, o domingo também será marcado por muitas nuvens, chuva frequente e trovoadas à tarde. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 23 °C e 38 °C. Já nas áreas altas, variam de 21 °C a 33 °C.

Na Região Serrana, o cenário se repete. O dia terá chuva ao longo do período e trovoadas a partir da tarde. As mínimas chegam a 22 °C nas áreas menos elevadas e 20 °C nas áreas altas, enquanto as máximas alcançam 32 °C e 31 °C, respectivamente.

Na Região Norte, o tempo segue fechado, com muitas nuvens e chuva durante todo o dia. As temperaturas ficam entre 23 °C e 35 °C.

Outras regiões

Já na Região Noroeste, o domingo será de céu nublado e chuva persistente. Há previsão de trovoadas à tarde nos trechos sul e oeste. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 23 °C e 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas oscilam entre 22 °C e 34 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o céu permanece carregado, com chuva ao longo do dia. O vento sopra de fraco a moderado, com rajadas ocasionais. As temperaturas variam entre 23 °C e 35 °C.