Alfredo Rural apresenta história de famílias que empreendem na agricultura local
A primeira foi a da família Meneghel, na comunidade de Ibitiruí, no interior do município, que produz leite e utiliza a maior parte na produção de queijo.
A Prefeitura de Alfredo Chaves publicou, no perfil oficial do município no Instagram, mais um episódio da série Alfredo Rural. O programa tem como proposta valorizar e dar visibilidade a quem cultiva e empreende na agricultura local, destacando histórias de produtores, empreendedores e os produtos que movimentam a economia rural do município.
