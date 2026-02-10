A Prefeitura de Alfredo Chaves publicou, no perfil oficial do município no Instagram, mais um episódio da série Alfredo Rural. O programa tem como proposta valorizar e dar visibilidade a quem cultiva e empreende na agricultura local, destacando histórias de produtores, empreendedores e os produtos que movimentam a economia rural do município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Alfredo Rural apresenta história de famílias que empreendem na agricultura local