Allan Ferreira viabiliza neuropediatra para crianças autistas em Cachoeiro

A Associação de Pais de Autistas de Cachoeiro de Itapemirim (APACHES) passará a contar com a especialidade de neuropediatria para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O serviço, que beneficiará centenas de famílias, foi viabilizado por meio de emendas do deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo.

O parlamentar recebeu os representantes da associação, nesta quinta-feira (19). Atualmente, muitas famílias enfrentam dificuldades para acessar consultas especializadas, seja pela escassez de profissionais na rede pública ou pela necessidade de deslocamento para outros municípios, o que gera custos adicionais e atrasos no acompanhamento médico.

Com a chegada do neuropediatra, o serviço público de saúde passa a oferecer um suporte essencial para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento contínuo de crianças com TEA.

“O atendimento especializado é considerado fundamental para o desenvolvimento infantil, permitindo intervenções mais adequadas, orientação às famílias e encaminhamentos corretos para terapias complementares, quando necessárias”, explica Allan Ferreira.