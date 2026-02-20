Allan Ferreira viabiliza neuropediatra para crianças autistas em Cachoeiro
O serviço, que beneficiará centenas de famílias, foi viabilizado por meio de emendas, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo.
A Associação de Pais de Autistas de Cachoeiro de Itapemirim (APACHES) passará a contar com a especialidade de neuropediatria para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
O serviço, que beneficiará centenas de famílias, foi viabilizado por meio de emendas do deputado estadual Allan Ferreira (Podemos) em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo.
O parlamentar recebeu os representantes da associação, nesta quinta-feira (19). Atualmente, muitas famílias enfrentam dificuldades para acessar consultas especializadas, seja pela escassez de profissionais na rede pública ou pela necessidade de deslocamento para outros municípios, o que gera custos adicionais e atrasos no acompanhamento médico.
Com a chegada do neuropediatra, o serviço público de saúde passa a oferecer um suporte essencial para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento contínuo de crianças com TEA.
“O atendimento especializado é considerado fundamental para o desenvolvimento infantil, permitindo intervenções mais adequadas, orientação às famílias e encaminhamentos corretos para terapias complementares, quando necessárias”, explica Allan Ferreira.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726