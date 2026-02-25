Alternativa ao ar-condicionado, climatizadores ganham popularidade em períodos de calor intenso

Com a elevação das temperaturas em diferentes regiões do país, cresce a busca por formas de tornar os ambientes internos mais confortáveis sem elevar excessivamente a conta de energia. Com esse movimento, os climatizadores de ar têm se destacado como alternativa ao ar-condicionado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Diferentemente dos sistemas tradicionais de refrigeração, esses aparelhos utilizam o princípio da evaporação da água: o ar quente é puxado para dentro do equipamento, passa por um painel ou reservatório umedecido e retorna ao ambiente mais fresco e com maior umidade.

Diferença em relação ao ar-condicionado

Embora ajudem a reduzir a sensação de calor, os climatizadores não resfriam o ar com a mesma intensidade que um ar-condicionado. Isso se deve ao fato de que eles não utilizam gases refrigerantes nem compressores, o que torna sua estrutura mais simples.

Por isso, funcionam melhor em regiões de clima seco, onde a evaporação é mais eficiente. Em locais muito úmidos, portanto, o efeito pode ser mais discreto, mas ainda contribui para a circulação do ar e o conforto térmico.

Economia de energia e uso prolongado

Uma das principais razões para a popularidade crescente desses aparelhos é o consumo de energia geralmente mais baixo. Como não exigem o mesmo esforço elétrico de um sistema de refrigeração convencional, podem ser usados por períodos mais longos sem impacto tão elevado na conta de luz.

Logo, durante as ondas de calor, quando o uso contínuo de ventiladores e ar-condicionado fica mais comum, essa característica pesa na decisão de compra.

Conforto térmico e qualidade do ar

Outro ponto relevante é a umidificação do ambiente. Em épocas de clima seco, o ar pode ficar desconfortável, afetando vias respiratórias, pele e olhos. Nesse sentido, os climatizadores ajudam a manter a umidade em níveis mais agradáveis, o que pode melhorar a sensação de bem-estar. Além disso, muitos modelos contam com filtros que auxiliam na retenção de partículas de poeira, contribuindo para um ar interno mais limpo.

O que considerar antes de comprar?

Alguns critérios merecem atenção na escolha do aparelho, como o tamanho do ambiente, a capacidade do reservatório de água e os níveis de ruído. Também é recomendável observar recursos adicionais, como controle de velocidade, timer e função oscilante. Esses diferenciais contribuem para uma experiência de uso mais confortável, especialmente em quartos e salas onde o equipamento pode permanecer ligado por várias horas.

Com a variedade de modelos disponíveis, tem crescido o interesse por comparações que apoiem uma decisão mais informada. Por isso, na busca pelos melhores climatizadores de ar, vale consultar sites especializados, como a mybest, que reúne análises detalhadas, rankings atualizados e guias editoriais revisados por especialistas.

Esse tipo de curadoria facilita a visualização das alternativas do mercado ao organizar critérios técnicos e informações de uso em um único ambiente, tornando o processo de escolha mais ágil e consistente.

Solução intermediária para enfrentar o calor

Os climatizadores ocupam um espaço entre o ventilador e o ar-condicionado. Apesar de não substituírem completamente os sistemas de refrigeração em ambientes que exigem temperaturas muito baixas, os climatizadores oferecem uma alternativa viável para amenizar o calor em situações cotidianas.

A combinação de menor consumo energético, umidificação do ar e funcionamento mais simples explica por que esses aparelhos vêm ganhando espaço em residências, escritórios e comércios. Com períodos frequentes de temperaturas elevadas e atenção crescente ao consumo de energia, os climatizadores de ar se consolidam como solução intermediária para quem busca mais conforto térmico sem recorrer, necessariamente, a sistemas mais complexos de refrigeração.