Alunos de Cachoeiro devem receber material escolar ainda esta semana

Alunos da rede municipal de Cachoeiro devem receber o material escolar ainda nesta semana. A prefeitura organizou a distribuição dos kits para atender estudantes de todas as unidades de ensino.

As equipes concluíram a separação dos materiais e iniciaram o envio às escolas. Assim, cada unidade ficará responsável por repassar os itens aos alunos.

O kit inclui materiais básicos para o desenvolvimento das atividades em sala de aula. Dessa forma, o município busca garantir que todos os estudantes iniciem o ano letivo com os recursos necessários.

Entrega será feita nas escolas

As próprias escolas irão organizar a entrega aos responsáveis ou aos alunos. Além disso, cada direção poderá definir o melhor formato para distribuir os kits.

A gestão municipal afirma que a medida reduz o impacto financeiro para as famílias. Ao mesmo tempo, fortalece a política de apoio à educação pública.

Orientação aos responsáveis

Pais e responsáveis devem acompanhar os avisos das escolas. Caso haja dúvida, a orientação é procurar diretamente a unidade onde o estudante está matriculado.