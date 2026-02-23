Alunos de Cachoeiro devem receber material escolar ainda esta semana
Distribuição dos kits será feita diretamente nas escolas para estudantes do ensino municipal
Alunos da rede municipal de Cachoeiro devem receber o material escolar ainda nesta semana. A prefeitura organizou a distribuição dos kits para atender estudantes de todas as unidades de ensino.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As equipes concluíram a separação dos materiais e iniciaram o envio às escolas. Assim, cada unidade ficará responsável por repassar os itens aos alunos.
Leia também: Cachoeiro: emenda parlamentar assegura transporte com mais qualidade em lar de idosos
O kit inclui materiais básicos para o desenvolvimento das atividades em sala de aula. Dessa forma, o município busca garantir que todos os estudantes iniciem o ano letivo com os recursos necessários.
Entrega será feita nas escolas
As próprias escolas irão organizar a entrega aos responsáveis ou aos alunos. Além disso, cada direção poderá definir o melhor formato para distribuir os kits.
A gestão municipal afirma que a medida reduz o impacto financeiro para as famílias. Ao mesmo tempo, fortalece a política de apoio à educação pública.
Orientação aos responsáveis
Pais e responsáveis devem acompanhar os avisos das escolas. Caso haja dúvida, a orientação é procurar diretamente a unidade onde o estudante está matriculado.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726