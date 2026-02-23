Cachoeiro: emenda parlamentar assegura transporte com mais qualidade em lar de idosos

O Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, em Cachoeiro de Itapemirim, foi contemplado com uma van zero quilômetro, adquirida por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Gilson Daniel, a partir de solicitação apresentada pelo deputado estadual Allan Ferreira.

O novo veículo será utilizado para fortalecer o atendimento aos idosos acolhidos pela instituição, ampliando a mobilidade e garantindo mais segurança e dignidade nos deslocamentos para consultas médicas, atividades externas e demais compromissos essenciais à rotina dos residentes.

Para Allan Ferreira, a conquista representa uma ação concreta de cuidado com a população idosa do município. Segundo o parlamentar, a chegada da van melhora significativamente as condições de atendimento do Lar Adelson Rebello Moreira e contribui diretamente para a qualidade de vida dos idosos acolhidos, além de simbolizar o resultado positivo da parceria institucional em favor de Cachoeiro de Itapemirim.

Gilson Daniel destacou que a destinação da emenda reafirma o compromisso do mandato com iniciativas que geram impacto direto na vida das pessoas. O deputado federal ressaltou que atender à solicitação foi uma forma de apoiar uma instituição séria, reconhecida pelo trabalho social que desenvolve no município.

A vereadora Edinalva Marim, que também participou da articulação, avaliou que o investimento garante mais conforto e dignidade aos idosos atendidos pelo Lar. Para ela, a entrega do veículo é resultado de diálogo permanente e atuação conjunta entre diferentes esferas do poder público.

Já o vereador Paulinho Careca enfatizou a relevância da parceria institucional para a obtenção de resultados concretos. Na avaliação dele, a chegada da van ocorre em um momento oportuno e fortalece a capacidade de atendimento da instituição.

O presidente do Conselho do Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, Attila Miranda, agradeceu o apoio recebido e destacou que o novo veículo representa um avanço significativo para o funcionamento da instituição. De acordo com ele, a van permitirá o transporte dos idosos com mais conforto e segurança, facilitando a logística diária e fortalecendo a missão do Lar.