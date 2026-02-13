Antes de viajar no Carnaval 2026, veja o alerta do Detran|ES

Com a proximidade do feriado, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) reforça o alerta sobre a segurança nas estradas no Carnaval 2026. O órgão prevê aumento expressivo no fluxo de veículos e, por isso, intensificará a fiscalização em pontos estratégicos. Além disso, atuará em conjunto com forças de segurança para coibir infrações e reduzir riscos.

Segundo o Detran|ES, a segurança começa antes mesmo de o motorista ligar o veículo. O órgão orienta que os condutores realizem revisão completa nos itens essenciais. Pneus, inclusive o estepe, sistema de freios, nível de óleo e iluminação devem estar em perfeitas condições. Da mesma forma, o funcionamento das palhetas do limpador de para-brisa exige atenção, sobretudo por causa das chuvas típicas do período.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou que a tecnologia e as campanhas educativas auxiliam na prevenção. No entanto, ele ressaltou que a responsabilidade final é do condutor. Segundo ele, o respeito aos limites de velocidade e a decisão de não dirigir após consumir álcool preservam vidas.

Segurança nas estradas no Carnaval 2026 exige atenção redobrada

Além da revisão mecânica, o Detran|ES alerta para a regularização da documentação. O motorista pode consultar a Carteira Nacional de Habilitação e o CRLV-e atualizado pelo aplicativo CNH do Brasil. Dessa forma, facilita a fiscalização e evita multas por documentação irregular.

Outro ponto prioritário envolve o transporte de crianças. O órgão reforça o cumprimento das normas de retenção infantil. Bebês de até um ano devem utilizar bebê conforto. Crianças de um a quatro anos precisam de cadeirinha. Já aquelas entre quatro e sete anos e meio devem usar assento de elevação. O cinto de segurança permanece obrigatório para todos os ocupantes, inclusive no banco traseiro.

Paralelamente às ações de fiscalização, o Detran|ES lançou a campanha “Todos Juntos pela Vida”. O bloco educativo circula por balneários, blocos carnavalescos e pelo Sambão do Povo. Além disso, utiliza personagens criados por Inteligência Artificial para dialogar com foliões nas redes sociais.

Com essas medidas, o órgão busca fortalecer a segurança nas estradas no Carnaval 2026. Contudo, o sucesso das ações depende da consciência individual. Portanto, planejar a viagem, respeitar as leis e adotar comportamentos responsáveis garantem um feriado mais seguro para todos.