Após violar medida protetiva, homem é preso pela Polícia Civil em Guaçuí
Homem de 29 anos foi localizado pela Polícia Civil após ameaçar ex-companheira e violar decisão judicial.
A Delegacia de Guaçuí prendeu, na manhã desta segunda-feira (23), um homem de 29 anos por descumprimento de medida protetiva. A Justiça expediu o mandado de prisão preventiva.
Policiais civis de Guaçuí cumpriram a ordem judicial com apoio da Delegacia de Alegre. A 2ª Vara de Guaçuí determinou a prisão após investigação concluir o inquérito.
O homem é acusado de ameaçar e injuriar a ex-companheira. Além disso, ele teria violado decisão judicial que determinava seu afastamento da vítima.
Segundo informações da Polícia Civil, a mulher procurou a Delegacia de Guaçuí em fevereiro de 2025. Na ocasião, ela relatou ameaças de morte caso se envolvesse com outra pessoa.
Diante da denúncia, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência. A Justiça concedeu a proteção e determinou restrições ao investigado.
No entanto, em setembro de 2025, a mulher voltou a acionar a Polícia Militar. Ela informou que o ex-companheiro foi até sua residência, aparentemente embriagado.
Conforme o relato, ele descumpriu a decisão judicial, proferiu ofensas e reiterou ameaças. A PMES realizou buscas na região, mas o suspeito fugiu.
Posteriormente, uma testemunha prestou depoimento na Delegacia. O relato confirmou a versão apresentada pela vítima.
Descumprimento de medida protetiva levou à prisão preventiva
Após reunir os elementos de prova, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o investigado. Em razão do descumprimento de medida protetiva, a Justiça decretou a prisão preventiva.
Com o mandado expedido, os policiais iniciaram diligências para localizar o suspeito. A equipe encontrou o homem nesta segunda-feira e efetuou a prisão sem resistência.
Em seguida, os agentes conduziram o detido à unidade policial para os procedimentos legais. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
A Polícia Civil reforça que o descumprimento de medida protetiva configura crime e pode resultar em prisão. Além disso, destaca a importância de as vítimas denunciarem qualquer violação.
As autoridades orientam que mulheres em situação de risco procurem a delegacia mais próxima ou acionem a Polícia Militar. Dessa forma, os órgãos de segurança podem agir rapidamente para garantir proteção e responsabilização.
