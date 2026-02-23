Cadela e sete filhotes são resgatados em situação de maus-tratos no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu uma mulher de 46 anos por maus-tratos a cães no bairro Cocal, em Vila Velha. A ação ocorreu nesta segunda-feira (23), após denúncia anônima.

A equipe do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente atuou em conjunto com a Ronda Ambiental Rural da Guarda Municipal. Além disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente acompanhou a operação.

Os agentes receberam informações sobre possível negligência envolvendo cães em uma residência da região. Diante disso, as equipes se deslocaram até o endereço indicado para averiguação.

Durante a vistoria, os servidores localizaram uma cadela sem raça definida, de porte pequeno, acompanhada de sete filhotes. No entanto, o ambiente apresentava condições inadequadas.

Os policiais identificaram espaço reduzido, ausência de ventilação e forte odor. Além disso, constataram falta de alimento e água disponíveis aos animais.

Segundo o delegado responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da DEPMA, Leandro Piquet, a equipe técnica realizou avaliação preliminar no local. O exame apontou sinais compatíveis com verminose e desnutrição nos filhotes.

Ainda de acordo com o delegado, a cadela adulta apresentava magreza acentuada e fraqueza. Portanto, os indícios apontaram quadro de privação alimentar.

Maus-tratos a cães configuram crime ambiental

Conforme explicou o delegado, a situação caracterizou, em tese, o crime de maus-tratos a cães, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998. A legislação trata dos crimes ambientais.

Além disso, a Lei nº 14.064/2020 agravou a pena quando o crime envolve cães e gatos. Diante das evidências, os agentes conduziram a mulher à Delegacia Regional de Vila Velha.

Na unidade policial, a autoridade lavrou o flagrante e adotou os procedimentos legais cabíveis. A investigação seguirá para apurar detalhes do caso.

Enquanto isso, a equipe técnica da Gerência de Bem-Estar Animal resgatou os animais. Em seguida, os profissionais encaminharam os cães para avaliação veterinária.

Os especialistas iniciaram tratamento clínico e providenciaram acolhimento provisório em local adequado. A Prefeitura Municipal de Vila Velha contratou o espaço para garantir assistência temporária.

A atuação integrada reforça a fiscalização contra maus-tratos a cães no município. Além disso, as autoridades orientam que a população continue denunciando situações semelhantes.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima. Dessa maneira, os órgãos competentes conseguem agir rapidamente para proteger os animais e responsabilizar eventuais infratores.