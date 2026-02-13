Aposta do ES é premiada na Mega-Sena; veja qual é a cidade da sorte

Uma aposta registrada no Espírito Santo foi premiada no concurso 2972 da Mega-Sena, nesta quinta-feira (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O bilhete capixaba acertou cinco das seis dezenas sorteadas e garantiu um prêmio superior a R$ 41 mil, mantendo o Estado entre os contemplados de um dos jogos mais populares do país.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Resultado do concurso 2972 da Mega-Sena

O sorteio do concurso 2972 foi realizado sob a organização da Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das loterias federais. As dezenas sorteadas foram:

09 – 10 – 15 – 46 – 49 – 51

Leia também: Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados nesta quinta

Entretanto, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o que fez o prêmio principal acumular. Com isso, a estimativa para o próximo concurso, marcado para sábado (14), subiu para R$ 62.000.000,00, valor que deve intensificar o volume de apostas em todo o Brasil.

Aposta premiada no Espírito Santo

No Espírito Santo, uma aposta feita no município da Serra ganhou na faixa da quina, com cinco acertos. O jogo foi por meio do Internet Banking da Caixa (IBC), na modalidade de aposta simples.

Segundo os dados oficiais, houve uma aposta ganhadora no Estado, que rendeu ao apostador o valor de R$ 41.264,65. O pagamento do prêmio será conforme as regras da Caixa, respeitando o prazo para saque e a apresentação do comprovante da aposta.

O resultado reforça a presença frequente de apostas capixabas entre os ganhadores das faixas secundárias da Mega-Sena, especialmente com o crescimento das apostas realizadas por canais digitais, como aplicativos bancários e plataformas oficiais.

Próximo sorteio e expectativa de prêmio milionário

Com o acúmulo do prêmio principal, a Mega-Sena volta a atrair atenção nacional. A expectativa de R$ 62 milhões para o próximo sorteio deve estimular apostas de última hora, principalmente nas grandes cidades e nos meios digitais.

As apostas podem ser até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pela internet. O valor mínimo da aposta simples é de R$ 5, permitindo a escolha de seis números entre 1 e 60. Portanto, quanto mais dezenas selecionadas, maiores são as chances de acerto e também o custo da aposta.

Assim, enquanto o prêmio principal segue acumulado, o Espírito Santo já celebra mais um resultado positivo, com um apostador premiado e a confirmação de que a sorte continua passando pelo Estado.