Apostas acertam 15 números e faturam prêmio principal da Lotofácil de R$ 5 milhões

O concurso 3606 da Lotofácil foi nesta quinta-feira (5), no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Sete apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma receberá R$ 620.329,13. Como houve ganhadores na faixa principal, o prêmio não ficou acumulado para o sorteio seguinte.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram em diferentes regiões do país. Na Bahia, houve um ganhador na cidade de Seabra. Em Minas Gerais, as apostas foram de Dores do Indaiá e Frutal. No Paraná, o bilhete vencedor foi de Apucarana. Em Santa Catarina, a aposta saiu de Blumenau. Já no estado de São Paulo, os ganhadores estão nos municípios de Porto Feliz e São José do Rio Preto.

Além dos sete acertadores das 15 dezenas, outras faixas também tiveram premiação. Um total de 746 apostas acertou 14 números e cada uma receberá R$ 1.149,25. Na faixa de 13 acertos, foram 17.509 bilhetes premiados, com valor individual de R$ 35. Já entre as apostas que acertaram 12 dezenas, 177.605 jogadores terão direito a R$ 14 cada. Por fim, 888.754 apostas fizeram 11 acertos e receberão R$ 7.

Veja os números sorteados

As dezenas sorteadas foram 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 e 24. O resultado foi divulgado após a conclusão do sorteio e passou a constar nos canais oficiais da Caixa, que também disponibilizou os dados completos da premiação por faixa de acertos.

Os valores pagos em cada faixa seguem o regulamento da Lotofácil, que distribui parte da arrecadação entre os acertadores conforme o número de dezenas marcadas corretamente. Os vencedores podem retirar os prêmios nas casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, de acordo com o valor recebido, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento de identificação.

O próximo sorteio da Lotofácil será o concurso 3607, previsto para esta sexta-feira (6). Portanto, a estimativa inicial de prêmio é de R$ 1,8 milhão. Assim, os apostadores podem apostar até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.