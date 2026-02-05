Resultado da Lotofácil no Espírito Santo: confira as cidades e apostas ganhadoras

No Espírito Santo, 12 apostas acertaram 14 números no concurso 3605 da Lotofácil e levaram R$ 1.654,27 cada. Os bilhetes foram de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo (duas apostas), Colatina, Jaguaré, Marilândia, Vila Velha (duas apostas) e Vitória (três apostas). Segundo a Caixa, a maioria dos jogos foi de forma presencial em casas lotéricas, com exceção de duas apostas registradas por canais eletrônicos.

Em Vitória, os prêmios saíram para apostas feitas nas lotéricas A Premiada, Loteria Quero Mais e também por meio do sistema eletrônico das Loterias Caixa. Já em Vila Velha, os bilhetes vencedores foram das lotéricas Loteria Canal e Risque Ganhe Loteria. Em Castelo, duas apostas simples feitas na mesma casa lotérica, a Forno Grande Loterias, garantiram o prêmio da faixa de 14 acertos.

Também houve ganhadores em cidades do interior. Em Cachoeiro de Itapemirim, o prêmio saiu para um jogo feito na Loteria da Real. Em Colatina, a aposta foi na Lotérica Belei. Já em Jaguaré, o prêmio foi para um bilhete da Comercial Jaguaré, enquanto em Marilândia quem acertou as dezenas foi a aposta da Renzo Loterias.

Entretanto, apesar do número expressivo de apostas premiadas no estado, nenhum jogador acertou as 15 dezenas, o que fez o prêmio principal acumular. Assim, a estimativa da Caixa é de que o próximo concurso da Lotofácil pague R$ 5 milhões, aumentando a expectativa entre apostadores capixabas.

As apostas podem ser feitas até o horário limite do próximo sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais oficiais da Caixa na internet.