Assassinato dentro de casa: polícia caça autor de homicídio em Brejetuba
Homem é morto a tiros enquanto dormia e investigação busca pistas sobre o suspeito.
A Polícia Civil investiga um homicídio em Brejetuba ocorrido na noite do último domingo (14), em São Domingos Pequeno. Um homem foi morto a tiros dentro da própria residência enquanto dormia.
A vítima foi identificada como Anderson Marcio Silva de Oliveira. Segundo informações repassadas à Polícia Militar, um homem armado e encapuzado invadiu o imóvel por volta das 23h55.
De acordo com o relato da esposa, o suspeito entrou na casa e efetuou disparos contra Anderson, que estava deitado na cama. Em seguida, o autor fugiu do local.
O ataque ocorreu de forma rápida. Ainda assim, familiares acionaram socorro imediatamente. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital da região. No entanto, não resistiu aos ferimentos.
A esposa informou aos policiais que não conseguiu identificar o atirador. Além disso, declarou que desconhece a motivação para o crime.
Homicídio em Brejetuba segue sob investigação
O homicídio em Brejetuba mobiliza equipes da Polícia Civil, que realizam diligências para localizar o suspeito. A perícia esteve na residência e coletou evidências que podem auxiliar na apuração.
Os investigadores analisam possíveis testemunhos e buscam informações que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime. Entretanto, até o momento, ninguém foi preso.
A polícia trabalha com a hipótese de execução, mas ainda não confirmou oficialmente a linha de investigação. Por isso, os agentes aguardam novos elementos para avançar no inquérito.
Enquanto isso, a corporação solicita a colaboração da população. Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato pelo Disque-Denúncia 181. O canal garante anonimato e sigilo.
O homicídio em Brejetuba causou comoção na comunidade de São Domingos Pequeno. Moradores relataram preocupação com a violência na região.
A Polícia Civil reforça que segue empenhada na elucidação do caso. Além disso, destaca que qualquer detalhe pode contribuir para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.
A Polícia Civil continua as investigações e divulgará novas informações assim que confirmar os fatos.
