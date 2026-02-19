Assassinato dentro de casa: polícia caça autor de homicídio em Brejetuba

A Polícia Civil investiga um homicídio em Brejetuba ocorrido na noite do último domingo (14), em São Domingos Pequeno. Um homem foi morto a tiros dentro da própria residência enquanto dormia.

A vítima foi identificada como Anderson Marcio Silva de Oliveira. Segundo informações repassadas à Polícia Militar, um homem armado e encapuzado invadiu o imóvel por volta das 23h55.

De acordo com o relato da esposa, o suspeito entrou na casa e efetuou disparos contra Anderson, que estava deitado na cama. Em seguida, o autor fugiu do local.

O ataque ocorreu de forma rápida. Ainda assim, familiares acionaram socorro imediatamente. A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital da região. No entanto, não resistiu aos ferimentos.

A esposa informou aos policiais que não conseguiu identificar o atirador. Além disso, declarou que desconhece a motivação para o crime.

Homicídio em Brejetuba segue sob investigação

O homicídio em Brejetuba mobiliza equipes da Polícia Civil, que realizam diligências para localizar o suspeito. A perícia esteve na residência e coletou evidências que podem auxiliar na apuração.

Os investigadores analisam possíveis testemunhos e buscam informações que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime. Entretanto, até o momento, ninguém foi preso.

A polícia trabalha com a hipótese de execução, mas ainda não confirmou oficialmente a linha de investigação. Por isso, os agentes aguardam novos elementos para avançar no inquérito.

Enquanto isso, a corporação solicita a colaboração da população. Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato pelo Disque-Denúncia 181. O canal garante anonimato e sigilo.

O homicídio em Brejetuba causou comoção na comunidade de São Domingos Pequeno. Moradores relataram preocupação com a violência na região.

A Polícia Civil reforça que segue empenhada na elucidação do caso. Além disso, destaca que qualquer detalhe pode contribuir para identificar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime.

A Polícia Civil continua as investigações e divulgará novas informações assim que confirmar os fatos.



