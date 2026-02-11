Assembleia missionária encerra debates e reforça unidade no Regional Leste 3

A Arquidiocese de Vitória concluiu, no último domingo, 8 de fevereiro, a 1ª Assembleia do Conselho Missionário Regional (COMIRE) do Regional Leste 3 da CNBB. O encontro ocorreu entre os dias 6 e 8 e reuniu cerca de 43 participantes das dioceses de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e São Mateus.

Desde o início, os trabalhos dialogaram com o tema proposto pelo Papa Leão XIV para o Dia Mundial das Missões de 2026, “Um em Cristo, unidos em missão”. A reflexão conduziu os participantes a aprofundar o compromisso com uma Igreja missionária, presente nos territórios e aberta ao diálogo.

O referencial para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial do Regional Leste 3, padre Antônio Valdeir Duarte de Queiróz, acolheu os participantes e apresentou o atual cenário do COMIRE. Em sua fala, ele destacou o papel estratégico do Conselho e incentivou as dioceses a fortalecerem os COMIDIs como instrumento de formação missionária nas comunidades.

Programação

No sábado, 7 de fevereiro, os representantes avançaram, de forma decisiva, na construção do 1º Regulamento do COMIRE Leste 3. O documento busca organizar, orientar e dinamizar as ações missionárias no Regional. Após amplo debate e ajustes coletivos, os participantes aprovaram o texto, que agora seguirá para análise do CONSER Leste 3.

Além disso, a assembleia contou com a assessoria da assessora da Comissão Episcopal para a Ação Missionária da CNBB, irmã Eliane Costa Santana. Durante sua participação, ela apresentou subsídios do COMINA e abordou o Programa Missionário Nacional, os Conselhos Missionários e o Projeto Igrejas-Irmãs. Da mesma forma, conduziu trabalhos em grupo e explicou a atuação das Pontifícias Obras Missionárias.

Ainda durante a assembleia, a assessora atualizou os presentes sobre a organização do 7º Congresso Americano Missionário (CAM 7), previsto para novembro de 2029, em Curitiba. Nesse contexto, o anúncio reforçou a importância da união entre dioceses e comunidades para o fortalecimento da missão local e continental.

A programação incluiu, também, testemunhos missionários. Jovens relataram experiências vividas pela Juventude Missionária em Recife, realizadas em julho de 2025. Além disso, foram apresentados relatos da Infância Missionária e dos seminaristas que participaram da Experiência Missionária do COMISE, em janeiro.

Já no encerramento, o bispo Dom Luiz Fernando Lisboa partilhou sua vivência missionária na África, o trabalho pastoral com brasileiros no exterior e o encontro com o Papa Leão XIV. O testemunho, portanto, reforçou a identidade missionária da Igreja como vocação permanente.

Por fim, ao término da assembleia, os participantes reafirmaram o compromisso de sustentar a missão no Regional Leste 3. Por meio da oração, da formação contínua e da ação concreta nas comunidades.