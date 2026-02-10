Fames abre inscrições para cursos gratuitos e concurso para professores

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) disponibiliza, nesta semana, diversas oportunidades para quem deseja ingressar no universo musical ainda no primeiro semestre. Isso porque, a instituição abriu seleções que contemplam desde iniciantes até profissionais de nível superior. Assim, o pacote de editais inclui cursos gratuitos, vagas para mediadores e um concurso público para a contratação de professores efetivos.

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Iniciação musical gratuita

O projeto “Música para Todos” oferece mais de 1.300 vagas em cursos de iniciação musical para moradores de 22 municípios capixabas. Desse modo, a modalidade semipresencial exige que os interessados residam próximo aos polos de atendimento. De acordo com o edital, as inscrições começam nesta quarta-feira (11) e seguem até o dia 16 de fevereiro. A organização realizará a seleção respeitando rigorosamente a ordem de inscrição dos candidatos.

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Vagas para mediadores

O mesmo projeto busca profissionais para atuarem como mediadores presenciais em dez municípios, incluindo Vila Velha, Nova Venécia e Guaçuí. Dessa forma, a seleção oferece vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Podem participar candidatos com formação técnica, graduandos ou profissionais que comprovem um ano de experiência na área. Nesse sentido, o prazo para garantir a participação vai até o dia 20 de fevereiro.

Formação profissional

Estudantes que buscam uma qualificação mais extensa podem se inscrever no Curso de Formação Musical (CFM), que possui duração de quatro anos. A Fames disponibiliza 73 vagas para o aprendizado de canto e diversos instrumentos. As inscrições permanecem abertas até 19 de fevereiro. Para este curso de extensão, a faculdade aplicará provas práticas eliminatórias baseadas nos programas específicos de cada instrumento.

Carreira docente

A faculdade também realiza um concurso público para preencher 23 vagas imediatas no quadro de professores efetivos. As oportunidades abrangem os cargos de Professor Titular, Adjunto e Assistente em áreas como performance, pedagogia e canto. A Fundação Cefet Minas coordena o certame, que recebe inscrições até o dia 26 de fevereiro.