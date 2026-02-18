Atenção ao contracheque: governo envia alerta sobre IR

O governo federal começou a enviar alertas sobre imposto de renda pelo Gov.br e WhatsApp para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês. A comunicação ocorre por meio da caixa postal individual da plataforma Gov.br e também pelo número de WhatsApp cadastrado pelo usuário.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A mensagem personalizada orienta o cidadão a consultar o contracheque de fevereiro. Isso porque a atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física impacta diretamente o salário líquido. Assim, o trabalhador deve verificar se o valor descontado como IRRF diminuiu.

Leia também: Fim da escala 6×1 avança no Congresso e divide opiniões

Desde 1º de janeiro, a nova regra isenta de imposto quem recebe até R$ 5 mil mensais. Além disso, para rendimentos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, o governo aplicou redução gradual da cobrança. Entretanto, rendas acima de R$ 7.350 continuam seguindo a tabela progressiva, com alíquotas que podem chegar a 27,5%.

Alertas sobre imposto de renda pelo Gov.br e WhatsApp explicam novas regras

Os alertas sobre imposto de renda pelo Gov.br e WhatsApp também informam mudanças na tributação de altas rendas. De acordo com a Lei nº 15.270/2025, contribuintes que recebem mais de R$ 600 mil por ano passam a pagar alíquota progressiva de até 10%. Para rendimentos superiores a R$ 1,2 milhão anuais, a alíquota mínima efetiva é de 10%.

As alterações produzem efeitos a partir do pagamento de fevereiro de 2026. Além disso, o novo cálculo também incidirá sobre o imposto retido exclusivamente na fonte no 13º salário. As empresas, inclusive as optantes pelo Simples Nacional, devem realizar a retenção na fonte.

Caso surjam dúvidas, o trabalhador deve procurar o setor de recursos humanos da empresa. Dessa forma, pode esclarecer eventuais divergências e evitar atendimento presencial na Receita Federal.

Para acessar a mensagem oficial, o usuário deve entrar na área pessoal do Gov.br. A caixa postal é gratuita e criada automaticamente para quem possui cadastro na plataforma. Contudo, apenas contas de nível prata ou ouro permitem acesso às mensagens.

O governo reforça que a comunicação é gratuita e não exige pagamento. Além disso, não envia links externos para atualização de dados ou consulta de saldo. Caso receba mensagens com solicitações desse tipo, o cidadão deve desconfiar.

A Receita Federal destaca que o selo azul de conta verificada e o envio pela caixa postal do Gov.br confirmam a autenticidade da informação. Por fim, o órgão disponibiliza em seu site exemplos práticos da nova tabela e seção de perguntas e respostas para orientar contribuintes e empresários.