Atiradora invade escola, mata sete pessoas e deixa 25 feridos
Crime em escola de Tumbler Ridge deixa vítimas fatais e mobiliza autoridades; suspeita morreu no local.
Uma mulher armada invadiu uma escola em Tumbler Ridge, na Província da Colúmbia Britânica, e matou sete pessoas na terça-feira (10). Além disso, ela feriu outras 25 vítimas antes de tirar a própria vida no local.
A polícia também encontrou dois corpos em uma residência que, segundo os investigadores, pode ter ligação com a autora do ataque. As autoridades ainda apuram as circunstâncias dessas mortes.
A escola atende cerca de 175 estudantes, com idades entre 12 e 18 anos. Até o momento, a polícia não divulgou os nomes das vítimas nem da suspeita. A motivação do crime permanece desconhecida.
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou estar “devastado” com o ocorrido. Diante da gravidade do caso, ele cancelou compromissos oficiais previstos para Halifax e para a Alemanha.
O ataque se tornou o mais letal registrado no país desde 2020. Naquele ano, um atirador matou 13 pessoas e provocou incêndios que deixaram outras nove vítimas fatais na Nova Escócia.
Tumbler Ridge tem cerca de 2.400 habitantes e fica a mais de mil quilômetros ao norte de Vancouver, próxima à fronteira com Alberta.
