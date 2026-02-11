Falso líder regilioso é preso após usar religião para cometer crimes sexuais

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (9), um homem de 47 anos suspeito de se passar por líder religioso para cometer crimes sexuais contra mulheres no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Os investigadores apontam que ele utilizava diferentes justificativas espirituais para se aproximar das vítimas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a polícia, o suspeito preparava bebidas com ervas e convencia as mulheres a ingerir o conteúdo, afirmando que se tratava de um ritual de purificação. Em seguida, alegava que a cerimônia exigia relações sexuais. Nesse momento, praticava os abusos.

Leia também: Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira durante corrida

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, destacou a importância da prisão. “É uma ação relevante das equipes, resultado de investigação criteriosa, que reforça o combate aos crimes sexuais e a responsabilização dos autores”, afirmou.

A Polícia Civil identificou, até o momento, quatro vítimas. Duas delas moram no Guarujá, enquanto as outras duas residem em Osasco, na Grande São Paulo.

Com informações do Estadão.