'Avenida Brasil' será reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo'; veja data de estreia

A novela Avenida Brasil, sucesso de João Emanuel Carneiro de 2012, retornará à Rede Globo no dia 30 de março deste ano. O folhetim foi anunciado nesta segunda-feira (23), como a próxima atração do Vale a Pena Ver de Novo, substituindo Rainha da Sucata após sua conclusão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Criada e escrita por JEC, a novela teve direção de Ricardo Waddington e contou com um elenco estelar: Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício, Cauã Reymond, Marcos Caruso, Marcelo Novaes, Ísis Valverde, José de Abreu, Vera Holtz, entre outros famosos.

Leia também: Titi Müller assume namoro com designer; saiba quem é Maria Bellaguarda

Considerada por muitos como a maior novela da década de 2010, o folhetim se tornou uma febre no Brasil e rendeu inúmeros momentos, memes e personagens icônicos da teledramaturgia nacional. O final da novela bateu recorde de audiência, com 56 pontos de média em todas as praças avaliadas pelo Ibope. A novela chegou a ser reprisada entre 2019 e 2020 e agora ganha uma nova transmissão na TV aberta.

Na trama, Rita/Nina (Mel Maia/Debora Falabella) é adotada por uma família argentina após ser abandonada quando criança em um lixão por Carminha (Adriana Esteves). Já adulta, Rita volta ao Brasil como Nina e consegue se instalar na casa de Tufão (Murilo Benício), novo marido de Carminha, um ex-jogador de futebol que acha que foi o culpado pela morte do pai de Nina.

Infiltrada na casa da mulher que a fez sofrer, Nina passa a seguir seu plano de vingança. Ela reencontra o amigo de infância do lixão, Jorginho (Cauã Reymond), por quem é apaixonada e que foi adotado por Tufão. Diante de tantos dramas, Carminha e Nina se enfrentam em reviravoltas que envolvem a família de Tufão e Max (Marcello Novaes), amante de Carminha, casado com a irmã de Tufão.

‘Avenida Brasil 2’ deve ir ao ar em 2027

Além de ser um sucesso de audiência, o retorno de Avenida Brasil à Rede Globo também tem outro motivo: a emissora prepara uma sequência do folhetim para 2027. A produção, que está sendo comandada por João Emanuel Carneiro, será estrelada por Adriana Esteves e terá uma participação breve de Débora Falabella.

Mais da metade dos atores da novela original, porém, não será convidada para a continuação. Avenida Brasil 2 deve ter novos personagens e a exclusão de alguns núcleos, como o de Cadinho (Alexandre Borges) e Suellen (Isis Valverde) e de Tessália (Débora Nascimento). Ainda não há mais detalhes sobre a trama da continuação.