Titi Müller assume namoro com designer; saiba quem é Maria Bellaguarda

A apresentadora Titi Müller assumiu nesta segunda-feira (23), o seu relacionamento amoroso com a designer Maria Bellaguarda. Em entrevista à revista Quem, Titi confirmou o namoro: “Estamos juntas, sim”, afirmou.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na noite deste domingo (22), rumores sobre o relacionamento passaram a circular entre os fãs da apresentadora após Maria postar uma foto em suas redes sociais em que ambas estão deitadas e abraçadas. “É lindo te viver”, escreveu a diretora de arte em sua publicação.

Leia também: Após 30 anos, corpos dos Mamonas serão exumados; entenda o motivo

Apesar de confirmar o namoro, Titi não deu mais detalhes sobre o relacionamento. “Ando bem ‘discretona’ sobre a minha vida pessoal”, brincou a apresentadora.

Aos 39 anos, esse é o primeiro relacionamento amoroso que Titi assume após o seu término em 2023 com a relações públicas Lívia Lovato. Anteriormente, a apresentadora foi casada com o músico Tomás Bertoni, guitarrista da banda Scalene, com quem teve um filho chamado Benjamin.

Quem é Maria Bellaguarda?

Natural de Porto Alegre, Maria Bellaguarda é designer gráfica, diretora de arte e produtora. Formada em Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Maria compartilha sua rotina de trabalho e suas criações artísticas e profissionais em seu Instagram, que conta com mais de 2,5 mil seguidores.

Ela atua na Mesa Company, empresa brasileira que oferece consultoria e imersões para grandes empresas, como “líder de experiência”.

Em seu site profissional, Maria se descreve como alguém “entusiasta de Motion Design e Modelagem 3D, apaixonada pelas experiências subjetivas do processo criativo, arte experimental, música, teatro e inovação”.