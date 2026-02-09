Bailarina capixaba disputa prêmio internacional na Itália

A bailarina Maria Júlia Cremasco, de apenas 14 anos, levará a bandeira do Espírito Santo para a Europa neste mês. Isso porque, a moradora de Cariacica participará da Expression International Dance Competition, em Florença, na Itália, no dia 20 de fevereiro. O evento faz parte do prestigiado Danza in Fiera, considerado um dos maiores festivais de dança do continente europeu.

A jovem artista conquistou o apoio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) através do edital de circulação da Secretaria da Cultura (Secult). Nesse sentido, Maria Júlia figura como a única representante da América Latina na disputa. Dessa forma, ela garantiu sua vaga após enviar um vídeo para a organização italiana e receber uma carta-convite oficial da produção do evento.

Preparação e parcerias

A coreógrafa Thayná Fabiano acompanhou de perto toda a preparação técnica da bailarina para o palco internacional. Além disso, a Max Music Produções desenvolveu o projeto cultural, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A iniciativa conta ainda com o suporte da Associação Capixaba de Esportes, Cultura e Arte para o Desenvolvimento Social (ACECADS).

Disciplina e superação

A trajetória de Maria Júlia envolve uma rotina de superação que começou muito antes dos palcos. Isso porque, aos sete anos, ela recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1, condição que exigiu adaptação e rigorosa disciplina.

“Disciplina e coragem andam juntas”, afirma a bailarina Maria Júlia Cremasco. A jovem destaca que a dança provou a força de seu corpo e ensinou que nenhum obstáculo supera um sonho. Assim, em sua visão, representar o Espírito Santo no exterior é uma oportunidade de encorajar outros jovens artistas a persistirem em seus objetivos.